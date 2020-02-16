الخطيب يكثف اتصالاته لإقامة مباراة صنداونز بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصالات بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية حاليًا.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الأحد، أن موقف الخطيب جاء للتأكيد على رغبة إدارة القلعة الحمراء في إقامة مباراة صنداونز على استاد القاهرة والمحدد لها 29 من الشهر الجاري.

الخطيب طالب أيضًا بزيادة عدد الجماهير المسموح لها بالحضور في المباراة التي تأتي ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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محمد مرجان المدير التنفيذي بالأهلي كشف في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن الجهات الأمنية رفضت طلب ناديه بإقامة المباراة على استاد القاهرة (طالع التفاصيل).

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة الأهلي بمنافسه صنداونز الجنوب أفريقيا في إطار منافسات ربع النهائي.

الأهلي سيخوض قبل مباراة صنداونز مباراتين من العيار الثقيل بمواجهة كل من الزمالك في 20 بالسوبر المصري و24 ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع.