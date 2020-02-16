خاص.. الأهلي يرحب بإعارة صالح جمعة "مجانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالأهلي أن مسؤولو النادي يرحبون بعدم الحصول علي أي مقابل مادي في حالة إعارة صالح جمعة لاعب وسط الفريق لأي ناد داخل الدوريات التي مازال باب القيد مفتوحا فيها حتى الآن.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد: "جهاز الكرة يدرك أن صالح جمعة لن يكون له دور مع الفريق في وجود المدرب السويسري رينيه فايلر".

وأضاف: "بالتالي يفضل النادي إعارته وتوفير الراتب الذي كان سيحصل عليه اللاعب في الأشهر المقبلة في حالة بقائه داخل الأهلي".

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وردًا على سؤال عن سبب استبعاد صالح جمعة من حسابات فايلر تمامًا بالرغم من سياسة التدوير التي يتبعها، أكد المدرب السويسري بعد المباراة الماضية أمام المصري أنه يفضّل عدم الحديث.

ووفقًا لتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، فإن النادي يبحث في الوقت الحالي عن عرض للاعب في الدوري الفنلندي.

يُذكر أن الأهلي تلقى عدة اتصالات من أندية في فنلندا أبدت اهتماما بضم صالح جمعة على سبيل الإعارة خلال الفترة الحالية.