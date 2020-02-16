طريق الزمالك.. نادي مصر يعمق جراح دجلة ويطيح بآماله خارج الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نجح فريق اف سي مصر في الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

تقدم ويليس ألفيش بالهدف الأول لنادي مصر في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، ونجح رجب عمران في التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 73، قبل إضافة ألفيش الهدف الثاني القاتل لفريق اف سي مصر في الدقيقة 85.

بتلك النتيجة، حسم نادي اف سي مصر بطاقة تأهله إلى منافسات ربع نهائي الكأس، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة التي لم يتحدد موعدها حتى الآن.