تريزيجيه والمحمدي خارج تشكيل أستون فيلا لمواجهة توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يجلس الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا في مواجهة توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة على ملعب "فيلا بارك" معقل الفيلانز في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

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وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: رينا، كونسا، إنجيلز، هاوس، جويلبيرت، درينكووتر، لويز، تارجت، الغازي، ساماتا، جريليش.

ويجلس على مقاعد البدلاء: نيلاند، المحمدي، تايلور، ناكامبا، هوريان، تريزيجيه، باستون.

يُذكر أن أستون فيلا يحتل المركز الـ17 في بريميرليج وفي جعبته 25 نقطة من 25 مباراة، بينما يأتي توتنهام في المركز السادس وفي رصيده 37 نقطة.