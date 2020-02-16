تقارير: رواندا قد تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير صحفية إن هناك اتجاه داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم لاستضافة ملعب أماهورو بدولة رواندا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد استبعاد إقامته في مصر أو المغرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة واحدة لنهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة، عكس ما كان عليه الحال بإقامة مباراتي ذهاب وإياب.

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وبحسب ما ذكره موقع "insideworldfootball" فإن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومستشاره الكاميروني صامويل إيتو لاعب برشلونة الأسبق، تواجدا في العاصمة الرواندية كيجالي أمس السبت، لتفقد ستاد أماهورو، لدراسة مدى جاهزيته لاستضافته مباراة نهائي دوري الأبطال.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن دولتي مصر والمغرب هما الأقرب لاستضافة المباراة التي ستُقام في مايو المقبل.

ويعتبر ملعب أماهورو، أكبر الملاعب في رواندا، وتبلغ سعته نحو 35 ألف متفرج، وتُلعب فيه مباريات المنتخب الرواندي، إلى جانب إقامة بعض الاحتفالات.