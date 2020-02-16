هدافو السوبر.. مسجل وحيد في الزمالك وبطل جديد يدعم وفرة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد كمال:

دائمًا ما تكون لمباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك مذاق خاص، فالهدف فيها يعني الكثير لجماهير القطبين، وصناعة النجم تحتاج للكثير من الوقت والجهد ولكن في مثل هذه المواجهات فثانية واحدة بهدف واحد كفيل برفعك على الأعناق وتمهيد طريقك لصناعة المجد.

وعلى الرغم من هذا ففريق الزمالك يعاني من قلة اللاعبين من هدافي السوبر المحلي، فيما يحافظ الأهلي على لاعبيه أصحاب الأهداف المؤثرة في البطولة قبل مباراتهم الهامة والتي تجمع بينهما على أرضية ملعب محمد بن زايد بالإمارات، يوم الخميس المقبل، والموافق 20 من شهر فبراير الجاري.

لاعبون أضاعتهم الأعوام

يدخل المارد الأحمر والفارس الأبيض اللقاء بعدد لاعبين ليس بالكثير ممن يمتلكون خبرات التسجيل في بطولة المباراة الواحدة من قبل، فالأساطير التي اعتادت على جلب البطولة للقطبين اعتزلوا والأخرين تركوا صفوف الفرق.

فأول من سجل بالقميص الأبيض في بطولة السوبر المصري كان الثنائي المعتزل حسام حسن وحازم إمام أحد أعظم لاعبي الزمالك عبر تاريخه، في عام 2001 أمام نادي غزل المحلة في اللقاء الذي حصده الأبيض بهدفين لهدف، قبل أن يسجل أسامه نبيه للزمالك، في مباراة سوبر 2002 في شباك المقاولون العرب ليحصد البطولة الثانية في تاريخه.

وعلى الناحية الأخرى نجح وائل جمعة ومحمد أبو تريكة نجما المارد الأحمر السابقين في التسجيل بقميص الأهلي في شباك انبي خلال موسمي 2005 و2006 ليحصدا البطولتين للفريق، فيما أحرز شادي محمد هدف الأهلي في نسخة 2007 من البطولة قبل أن يفوز الأهلي باللقب بركلات الترجيح أمام الإسماعيلي.

نسخة موسم 2008، شهدت تسجيل الثنائي أحمد حسن ومعتز اينو المعتزلين، هدفي الأهلي في شباك الزمالك في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر على الفارس الأبيض وحصده للبطولة للمرة الخامسة في تاريخه، قبل أن يحصد السادسة بهدف أبو تريكة في شباك حرس الحدود عام 2010.

هدافون خارج أسوار القطبين

عبد الله السعيد

منذ انتقال عبد الله السعيد لاعب الإسماعيلي الأسبق وبيراميدز الحالي، إلى صفوف النادي الأهلي عام 2011، حجز لأسمه مكانًا في قائمة هدافي المارد الأحمر بعدما سجل 50 هدف بالقميص الأحمر من بينهم 3 أهداف حاسمة ساهم بهم في تتويج الأهلي ببطولتي السوبر عام 2012 أمام انبي و2015 أمام الزمالك.

قبل أن يرحل السعيد، والذي يعد هداف الأهلي في بطولة السوبر برصيد 3 أهداف، عن صفوف الفريق لينتقل إلى الدوري السعودي ومنه إلى نادي بيراميدز المصري.

محمد ناجي "جدو"

جدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، ونجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، كان له دور كبير في تتويج الأهلي بنسخة السوبر المحلي عام 2012، بعدما سحل هدفًا قاتلًا في شباك انبي في الوقت الإضافي من عمر اللقاء ليحسم البطولة للمارد الأحمر.

مؤمن زكريا

ساهم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق في تحقيق بطولة السوبر المحلي للمارد الأحمر عام 2015 والذي فاز فيه الفريق على القلعة البيضاء بثلاثة أهداف لهدفين بعدما أحرز هدف فوز فريقه في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، قبل أن يخرج زكريا في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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عمر جابر

يعد عمر جابر هو أحد هدافي الفريق الأبيض في بطولة السوبر المحلي بعدما سجل في شباك النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بين القطبين بموسم 2015، وفشل فيها الزمالك من حصد البطولة بعد هزيمته بنتيجة 3/2.

ولكنه لن يظهر في اللقاء المقبل بعدما خرج من القلعة البيضاء للاحتراف في الدوري السويسري قبل أن يعود إلى مصر من جديد ولكن عن طريق بوابة نادي بيراميدز.

لاعبون ينتظرون المزيد

"كهربا" هداف بزي جديد

محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق بعد أول هداف سيكون متواجد في أرضية الملعب ولكن سيجلس في الجانب الأحمر هذه المرة.

نجح كهربا في هز شباك الأهلي في نفس البطولة في عام 2015، ولكن سيكون عليه هذه المرة الدفاع عن لون الفريق الأحمر واستغلال خبرته لتسجيل الأهداف في شباك نادي الزمالك، ليفوز ببطولته الأولى مع النادي الأهلي عقب الانضمام له في انتقالات شهر يناير الماضية.

أجايي

يعد النيجيري جونيور أجايي، لاعب النادي الأهلي أحد أهم عناصر الفريق وأكثرهم تسجيلًا في مباريات السوبر المصري، خاصة بتعلق أهدافه في شباك الفريق الأبيض في أذهان الجماهير، بعدما سجل هدفين في شباك الزمالك في لقاء السوبر الأخير وأهدى المارد الأحمر البطولة للمرة الـ 11 في تاريخه.

ويعول فايلر على أجايي وزملاؤه خاصة وأنه هو أول من ساهم في تتويج المدير الفني السويسري ببطولته الأولى مع النادي الأهلي.

حسين الشحات

لم يخل رصيد الشحات من أهداف في لقاءات السوبر المحلي، بعدما سجل هدف المارد الأحمر الثالث في شباك نادي الزمالك في نسخة البطولة عام 2018، والذي أهدى به الأهلي البطولة في المواجهة التي انتهت بنتيجة 3-2.

ويسعى الشحات لزيادة أهدافه مع الفريق في البطولة خلال مباراة القلعة البيضاء المقبلة.

محمود علاء

مدافع الفريق الأبيض أصبح هداف الزمالك في كأس السوبر المحلي برصيد هدفين، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في هذه البطولة ضمن قائمة لاعبي فريقه.

وكان علاء قد أحرز ثنائية الزمالك في شباك الأهلي في النسخة الـ 16 من عمر البطولة والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2.