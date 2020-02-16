ميدو: أحد لاعبي الزمالك طلب عدم مصافحة لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق للزمالك، أن أحد لاعبي الفريق طلب عدم مصافحة لاعبي الأهلي عندما كان مدربًا في لقاء القمة، مؤكدًا أنه وجه اللوم إليه وطالبه بعدم تكرار الأمر.

وقال ميدو لقناة "أبو ظبي الرياضية": "حين كنت مدربا للزمالك في مباراة الأهلي، سمعت أحد اللاعبين بالصدفة يطلب من زملائه عدم مصافحة لاعبي الأهلي".

وأضاف: "وقفت أمامه وطلبت منه مصافحة لاعبي الأهلي جيدا وانتصر عليه في الملعب، هذه عقلية الزمالك وهذا ما تربينا عليه داخل النادي بألا نخشى أحدا ونحترم الأهلي كمنافس قوي".

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وأوضح: "كنت أنتظر كمهاجم مباريات الأهلي خاصةً أنني أجد مساحات خلالها، وكل اللاعبين كانو ينتظرون مثل هذه المباريات الكبرى للظهور فيها بالتسجيل أمام الأهلي ودخول التاريخ".

وتابع: "الأهلي هو النادي الوحيد في مصر الذي يواجه الزمالك بعقلية عدم إهدار الوقت بعد افتتاح التسجيل وعدم الاكتفاء بتسجيل هدف واحد".

وأتم نجم الزمالك السابق قائلا: "ابن النادي هو الوحيد الذي يستطيع أن ينقل هوية الفريق إلى اللاعبين القادمين من الخارج".

ويلتقي الزمالك حامل لقب كأس مصر منافسه الأهلي حامل لقب الدوري يوم الخميس المقبل في الإمارات في كأس السوبر المصري (2019-20).