ماذا قدم الإسماعيلي في المربع الذهبي للعرب.. وهل يكرر إنجاز 2004؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يلتقي فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي مع الرجاء المغربي في مواجهة مرتقبة بالساعة السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية، في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وخاض الإسماعيلي 6 مباريات خلال النسخة الجارية من المسابقة (2019-20)، ليحقق الفوز في أربع مباريات ويتعادل في مباراة ويتلقى هزيمة وحيدة، وسجل الفريق تسعة أهداف بينما اهتزت شباكه بثلاثة أهداف.

وتمكن الدراويش من إقصاء جاره الاتحاد السكندري من ربع نهائي كأس محمد السادس، بعد الفوز في الإسكندرية (1-0) والتعادل في الإسماعيلية (0-0)، ليبلغ الدور قبل النهائي في البطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه.

الإسماعيلي خلال مشاركته طوال تاريخه في البطولات العربية، لعب 66 مباراة، فاز في 33 مباراة وتعادل في 18 لقاء وخسر 15 مواجهة، وسجل الفريق 102 هدفًا ويعد محمد محسن أبو جريشة هو الهداف بـ8 أهداف.

وكان أكبر انتصار حققه الإسماعيلي في البطولات العربية بنتيجة (6-2) أمام مولودية وهران الجزائري، في اللقاء الذى أقيم على ستاد الإسماعيلية يوم 26 أكتوبر 2003.

وتمثل الإنجاز الأفضل للفريق الأصفر خلال البطولة العربية في الوصول إلى المباراة النهائية عام 2004، قبل الخسارة من الصفاقسي التونسي بركلات الترجيح (4-3).

وكانت نتائج الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية كالتالي:

- 1992:

خسر الإسماعيلي بهدف دون رد من العربي القطري.

- 1997:

أقيمت بإستاد هيئة قناة السويس، وخسر الإسماعيلي 2-1 من الشباب السعودي بعد الوقت الإضافي.

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أحرز الأهداف: سعيد العويران وفؤاد أنور (هدف ذهبي) للشباب – محمد صلاح أبو جريشة للإسماعيلي.

- 2004:

أقيم نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب في بيروت، وفاز الإسماعيلي في المباراة الأولى (2-0) أمام الهلال السعودي.

وسجل ثنائية الدراويش في المباراة كل من عمر جمال وعبد الله الشريدة (هدف عكسي).

وفي المباراة الثانية، خسر الإسماعيلي (2-1) وسجل هداف الدراويش عمر جمال.

وتأهل الإسماعيلي إلى النهائي بمجموع المباراتين (3-2)، لكنه خسر اللقب على يد الصفاقسي التونسي.

- 2013:

اصطدم الإسماعيلى بفريق اتحاد العاصمة الجزائري، وانتهت المباراتين سلبيًا.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ليفوز اتحاد العاصمة بنتيجة (4-3).

سجل الإسماعيلي 3 ركلات ترجيحية عن طريق كل من عمرو السولية وجون أنطوي ومحمود متولي، بينما أهدر أحمد خيرى وأيمن المحمدي.