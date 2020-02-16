ناشئات طائرة الأهلي في مواجهة سموحة ببطولة الجمهورية

فريق ناشئات الكرة الطائرة تحت ١٩ سنة بالأهلي، يواجه فريق سموحة اليوم، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
وتقام المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، في تمام السادسة مساء، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية فيبطولة الجمهورية.
وكان فريق ناشئات الكرة الطائرة بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق حلوان العام بنتيجة 3-0 في بطولة الجمهورية.
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