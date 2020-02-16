الزمالك ينعي لاعب سلة النادي الأسبق

تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور بخالص التعازي في وفاة اللواء فهيمحسين لاعب سلة الزمالك الأسبق ومساعد وزير الداخلية الأسبق الذي وافته المنية اليوم داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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