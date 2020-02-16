سيدات سلة الأهلي يواجهن هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي فريق هليوبوليس اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. وتقام المباراة في السادسة مساءً على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز لمواصلة انتصاراته في البطولة. بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز لمواصلة انتصاراته في البطولة. حرص علي هاشم، المدير الفني على تجهيز اللاعبات بدنيًا وفنيًا للمباراة خلال التدريبات اليومية للفريق لتقديم عرض قوي يليق بالفريق. اللاعبات بدنيًا وفنيًا للمباراة خلال التدريبات اليومية للفريق لتقديم عرض قوي يليق بالفريق. يذكر أن فريق سيدات السلة بالأهلي حقق الفوز على الصيد بنتيجة 71-59، في بطولة دوري السوبر في الجولة الماضية من المسابقة.

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