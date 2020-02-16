محمد مصيلحي: طائرة الأهلي جاهز للبطولة العربية

أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالأهلي، جاهزية الفريق للبطولة العربية للأندية، بعد المعسكر الأخير الذي استضافه نادي الوحدة السعودي واستغله الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للارتباطات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا المعسكر حقق

أهدافه.

وأوضح أنه كان حريصا على الاهتمام بالنواحي الفردية لدى اللاعبين، إلى جانب الارتقاء بالنواحي الخططية، فضلا عن الاحتكاك القوي خلال المباراتين الوديتين أمام فريق الوحدة، وهو ما حقق استفادة فنية كبيرة

للغاية.

وأشار مصيلحي إلى إنه قام بتجربة كافة العناصر بالفريق في إطار الاستعداد القوي للبطولة العربية التي يسعى الأهلي للفوز بها.

وحرص المدير الفني للأهلي على توجيه الشكر لمسئولي نادي الوحدة السعودي، وخاصة تركي المدخلي المسئول عن النواحي التنظيمية، بعد توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح المعسكر، وهو ما يعكس قوة العلاقات بين الناديين الكبيرين.