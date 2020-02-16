سلة الأهلي يواجه مصر للتأمين في دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي مباراة مهمة اليوم الأحد أمام فريق مصر للتأمين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين. السوبر للمحترفين. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الشرقية للدخان، ويسعى الأهلي الى مواصلة العروض القوية وتحقيق الفوز. للدخان، ويسعى الأهلي الى مواصلة العروض القوية وتحقيق الفوز. ويعقد أشرف توفيق المدير الفني محاضرة للاعبين للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة وخطة اللعب.

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