اتحاد الكرة يستدعي 6 لاعبين من شباب الأهلي لبطولة كأس العرب

تلقى النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه استدعاء ٦ لاعبين من فريق مواليد ٢٠٠١ للمشاركة مع منتخب الشباب في بطولة كأس العرب التي تستضيفها المملكة العربية العربية السعودية وقرر ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب اختيار كل من حمزة علاء (حارس مرمى)، وعربي بدر (لاعب وسط)، وأحمد نبيل "كوكا" (لاعب وسط)، ومحمود صابر (جناح أيمن)، ومحمد أشرف (ظهير أيسر)، وأحمد سيد عبد النبي (ظهير أيمن). (لاعب وسط)، ومحمود صابر (جناح أيمن)، ومحمد أشرف (ظهير أيسر)، وأحمد سيد عبد النبي (ظهير أيمن). وتنطلق بطولة كأس العرب اليوم الأحد وتستمر حتى ٥ مارس المقبل، ووضعت القرعة منتخبنا الوطني مع منتخبات السعودية وفلسطين والجزائر ضمن المجموعة الثالثة.

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