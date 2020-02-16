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إف سي مصر يقصي دجلة ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

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تأهل أف سي مصر إلى دور ربع نهائي كأس مصر، بعد تخطيه عقبة وادي دجلة، بهدفين لهدف، خلال المباراة التي أقيمت مساء

اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن دور الـ16.

سجل الفرنسي ويليس فرتادو هدفي فريق مصر، في

الدقائق 44، و85، بينما سجل هدف دجلة الوحيد رجب عمران في الدقيقة 72.

سينتظر نادي مصر الفائز من مباراة الزمالك وسموحة من أجل مواجهته في دور ربع النهائي من الكأس.

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