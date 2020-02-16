تشكيل أستون فيلا وتوتنهام بالبريميرليج..تريزيجيه والمحمدي بدلاء

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن تشكيل فريقه أمام توتنهام، المقرر انطلاقها في الرابعة مساءً، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. شهد التشكيل تواجد الثنائي المصري، محمود تريزيجيه، وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء، المحمدي على مقاعد البدلاء، جاء تشكيل فيلانز لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: بيبي رينا في الدفاع: هايوس، إنجليز، كونسا في الوسط: فيدريك، داني دارنكووتر، دوجلاس لويز، مات تارجت Advertisements في الهجوم: أنور غازي، ساماتا، جيراليتش بينما جاء تشكيل توتنهام الذي أعلنه جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز كالتالي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس في الدفاع: بن ديفيز، توبي ألديرفيلدر، سانشيز، سيرجي أورييه في الوسط: إيريك داير، هاري وينكس، ديلي آلي في الهجوم: بيرجيون، سون هيونج مين، لوكاس مورا

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