رئيس الزمالك يكلف عددًا من المحاميين للدفاع عن مشجعي الأبيض

حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على متابعة موقف المشجعين الذين تم القبض عليهم أمس على هامش احتفالات الجماهير خلال استقبال فريق الكرة بمطار القاهرة بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي

بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف في الدوحة.

قام رئيس النادي بتكليف عدد من المحامين لقسم النزهة لمتابعة موقف المشجعين عمرو أحمد عبدالحافظ ومحمود يحيى في القضية رقم 115

بقسم النزهة ومحاولة الحصول على قرار بإخلاء سبيلهما مشددًا على أنه لن يترك هذا الملف إلا بعد الاطمئنان على المشجعين.

كانت الجماهير أمس قد احتشدت بالمئات في مطار القاهرة لاستقبال الفريق الفائز بالسوبر وكان على رأس المستقبلين وزير الرياضة بعد تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي الرابع في تاريخه.