حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على متابعة موقف المشجعين الذين تم القبض عليهم أمس على هامش احتفالات الجماهير خلال استقبال فريق الكرة بمطار القاهرة بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسيبالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف في الدوحة.
قام رئيس النادي بتكليف عدد من المحامين لقسم النزهة لمتابعة موقف المشجعين عمرو أحمد عبدالحافظ ومحمود يحيى في القضية رقم 115بقسم النزهة ومحاولة الحصول على قرار بإخلاء سبيلهما مشددًا على أنه لن يترك هذا الملف إلا بعد الاطمئنان على المشجعين.
كانت الجماهير أمس قد احتشدت بالمئات في مطار القاهرة لاستقبال الفريق الفائز بالسوبر وكان على رأس المستقبلين وزير الرياضة بعد تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي الرابع في تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يكلف عددًا من المحاميين للدفاع عن مشجعي الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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