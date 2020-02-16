اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس وبريشيا بث مباشر اليوم juventus-vs-brescia (تغطية مباشرة) BEIN SPORTS HD

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موعد مباراة يوفنتوس ضد بريشيا في الدوري الإيطالي:

وتلتقون مع مباراة يوفنتوس ضد بريشيا في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت فلسطين من خلال قناة بي إن سبورت اتش دي 4 بتعليق عصام الشوالي، الساعة الرابعة مساء بتوقيت سوريا ، الساعة الرابعة مساء بتوقيت عمان الأردنية ، الساعة الرابعة مساء بتوقيت طرابلس ، الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة الرابعة مساء بتوقيت السودان ، الساعة الخامسة مساء بتوقيت بغداد ، الساعة السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي ، الساعة السادسة مساء بتوقيت مسقط ، الساعة الخامسة مساء بتوقيت جزر القمر ، ويمكنكم متابعتها عبر موقع يلا شوت توداي.

موقف يوفنتوس وبريشيا في جدول ترتيب الكالتشيو:

هناك فارق شاسع بين طموحات يوفنتوس صاحب المركز الثاني برصيد 54 متأخرا عن المتصدر إنتر ميلان صاحب نفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، وبين بريشيا صاحب المركز قبل الأخير والذي يملك في رصيده 16 نقطة فقط بفارق نقطة واحدة عن سبال صاحب المركز الأخير.

يوفنتوس و بريشيا الساعة 4 علي قناة 4