اونلاين | كورة لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، حيث يستضيف نادي ريال مدريد نظيره فريق سيلتا فيجو، في مباراة هامة وقوية ومثيرة بين الفريقين، وذلك في المباراة المقرر لها بين ريال مدريد وسيلتا فيجو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأحد، الموافق 16 فبراير الجاري، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل ريال مدريد المباراة أمام سيلتا فيجو، رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة، ولا بديل عنهما، من أجل الحفاظ على بقائه بتحقيق الفوز بلقب الدوري الإسباني، حيث يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويأتي فريق سيلتا فيجو، في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين ريال مدريد وسيلتا فيجو، المقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأحد، الموافق 16 فبراير الجاري، على ملعب سانتياجو برنابيو، عبر قناة “beIN SPORTS HD 3″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.