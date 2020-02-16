اونلاين | HD كورة ستار مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة العربية

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مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة العربية يدخل فريق الإسماعيلى مع دقات السادسة مساء اليوم الأحد اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الرجاء المغربى على ستاد الإسماعيلية في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” وسط حضور جماهيرى يقارب 5 الاف مشجع بحثاً عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة ، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في مارس المقبل، وتقام المباراة النهائية أحد أيام 16 أو 17 أو 18 إبريل 2020.

وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوي المغربي بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة العربية

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة العربية

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة العربية

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مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة العربية

وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الإسماعيلى مع ضيفه الرجاء البيضاوي الأحد المقبل لطاقم حكام عماني بقيادة أحمد أبو بكر سعيد كحكم ساحة ويعاونه كل من أبو بكر العمري مساعد أول ووراشد الغيثي مساعد ثاني ، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي.

ويطمح الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى في أن ينجح الدراويش بتسجيل نتيجة إيجايبة في مباراة الذهاب قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الإياب المقرر له 15 مارس المقبل لضمان حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية التي يحلم عشاق الفانلة الصفراء في التتويج بلقبها تعويضاً عن التراجع المحلى على صعيد مسابقة الدوري لاسيما بعد أن تلقى الدراويش هزيمتين على التوالي أمام أسوان ثم الزمالك بالمسابقة المحلية.

ونجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ، ويغيب عن الدراويش في مباراة الليلة باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى وعماد حمدى للإصابة.

على الجانب الأخر ، يسعى جمال السلامي المدير الفني لنادي الرجاء المغربي للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الاسماعيلى انتظاراً لموقعة الإياب لحسم التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب لاسيما أن بطل المغرب يسعى لمواصلة مشواره العربى بنجاح مثلما يسير بنجاح في دوري الابطال الافريقى بعدما ضرب موعداً مع مازيمبى الكونغولى في دور الثمانية للبطولة ، ويملك فريق الرجاء المغربى العديد من النجوم وعناصر الخبرة، منهم محسن متولي وسفيان رحيمي ومهاجم الزمالك المعار حميد احداد وفابريس نجوما ولوامبا نجوما ، ويغيب عن الرجاء في لقاء الاسماعيلى كل من أنس جبرون ومحمد الدويك و عبد الإله الحافيظي بداعى الإصابة.

وسقط الرجاء أمام مضيفه الجيش الملكى بهدف دون رد، فى الدورى المغربى بلقاء شهد أحداث شغب ووفاة أحد مشجعى الرجاء ، ليتجمد رصيد الرجاء عند 25 نقطة فى المركز الرابع ولديه مباراة مؤجلة .