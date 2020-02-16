اونلاين | يلا star مشاهدة مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

يعود يوفنتوس إلى قواعده في تورينو بعد رحلات متواضعة خارج ملعبه، فيستضيف بريشيا وصيف القاع الاحد في المرحلة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي تشهد مواجهة نارية بين شريكه في الصدارة انتر ولاتسيو الثالث في العاصمة.

وتقدم إنتر على حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، بفارق الاهداف في الجولة الاخيرة، وذلك بعد السقوط المفاجئ ليوفنتوس على أرض فيرونا 1-2.

ولم يخسر يوفنتوس أبدا على أرضه ضد بريشيا، ولم يحقق الأخير سوى أربعة انتصارات هذا الموسم، آخرها في منتصف ديسمبر الماضي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

وبعد التعادل ضد ميلان، قال المدرب ماوريسيو ساري لقناة «راي سبورت»: «لست قلقا، فالقلق الوحيد في الحياة هو صحتك. تبدو مرحلة طبيعية نمر فيها، من غير الوارد أن يستمر الفريق في الصعود. هذه رياضة، لذا أمور كثيرة تعتمد على الظروف البدنية والنفسية للكثير من اللاعبين.. توقف نمونا في آخر ثلاثة اسابيع، نتلقى أهدافا يمكن تفاديها»

موعد مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

تقام مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

تقام مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم معقل يوفنتوس في مدينة تورينو.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي