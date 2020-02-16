اونلاين | يلا شوت man city مشاهدة مباراة استون فيلا وتوتنهام في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة استون فيلا وتوتنهام في الدوري الانجليزي يحل توتنهام ضيفاً ثقيلاً على أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي في الرابعة عصر اليوم الاحد بملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة استون فيلا وتوتنهام في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة استون فيلا وتوتنهام في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة استون فيلا وتوتنهام في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة استون فيلا وتوتنهام في الدوري الانجليزي

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 25 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 37 نقطة، قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ويتطلع أستون فيلا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام توتنهام، من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، في حين يسعى “السبيرز” لحصد النقاط الثلاث لتعزيز آماله في التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا لاسيما بعد قرار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم “يويفا”، بمعاقبة مانشستر سيتي بالايقاف عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين وتغريمه 30 مليون يورو لمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وقد يؤدي قرار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم “يويفا”، بمعاقبة مانشستر سيتي بالإيقاف عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين بداية من الموسم المقبل إلى صعود صاحب المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي لمسابقة دوري الابطال.

يمتلك أحمد المحمدى قائد منتخب مصر رقماً مميزاً يتفوق على أُثره على جميع أستون فيلا قبل مواجهة توتنهام اليوم، ونجح المحمدى فى صناعة 4 أهداف في 1157 دقيقة خاضها هذا الموسم، وهي النسبة الأفضل من بين جميع لاعبي أستون فيلا.