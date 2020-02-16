رياضة | رئيس الأهلي يٌجري اتصالات بوزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة لإقامة مواجهة صن داونز باستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأهلي يٌجري اتصالات بوزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة لإقامة مواجهة صن داونز باستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اتصالات اليوم بكلٍّ من: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلي ورغبته في إقامة مباراته أمام صن داونز في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم 2 من فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب يوم 7 من مارس المقبل بجنوب إفريقيا.

جاء ذلك لزيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة بطل جنوب إفريقيا المرتقبة التي تحتاج إلى تضافر الجهود لدعم الفريق في هذه المرحلة المهمة.