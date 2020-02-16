رياضة | التشكيل الرسمي لتوتنهام أمام أستون فيلا.. مشاهدة مباراة توتنهام وأستون فيلا بث مباشر عبر bein sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لتوتنهام أمام أستون فيلا.. مشاهدة مباراة توتنهام وأستون فيلا بث مباشر عبر bein sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أستون فيلا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
استون فيلا و توتنهام الساعة 4 علي قناة 2
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وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : لوريس.
خط الدفاع : اوربيه - ألدرفاليد - سانشيز - ديفيز.
خط الوسط : وينكس - داير - ديلي آلي - بيرغويجن - لوكاس مورا.
خط الهجوم : سون هيونج مين.
وكان قد حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على حساب فريق مانشستر سيتي بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.