رياضة | تشكيل يوفنتوس ضد بريشيا في غياب كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل يوفنتوس ضد بريشيا في غياب كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بريشيا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الايطالي.

تشكيل يوفنتوس ضد بريشيا

حراسة المرمى: تشيزني

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خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - روجاني – ساندرو

خط الوسط : رامزي - بينتانكور - رابيو – كوادرادو

خط الهجوم : هيجواين – ديبالا

وفضل ماوريسيو ساري إراحة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال هذا اللقاء وذلك بعد الخسارة الأخيرة من فريق هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.