رياضة | مورينيو يعلن تشكيل توتنهام ضد أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يعلن تشكيل توتنهام ضد أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أستون فيلا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام ضد أستون فيلا

حراسة المرمى : لوريس

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خط الدفاع : أورييه - ألدرفاليد - سانشيز - ديفيز

خط الوسط : وينكس - داير - بيرجويجن

خط الهجوم : سون هيونج مين - ديلي آلي - لوكاس مورا

وكان قد حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على حساب فريق مانشستر سيتي بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.