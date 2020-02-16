رياضة | تريزيجيه والمحمدي على دكة أستون فيلا ضد توتنهام

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يجلس محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي ثنائي أستون فيلا على دكة البدلاء في مباراة فريقهم ضد توتنهام في الساعة الرابعة عصرًا ضمن منافسات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي. وأعلن دين سميث مدرب أستون فيلا تشكيل فريقه ضد توتنهام وجاء كالتالي: حارس المرمى: بيبي رينا Advertisements خط الدفاع: إزري كونسا - كورتني هاونز - تايرون مينجس - فريدريك جيلبرت خط الوسط: داني درينكووتر - مات تارجت - دوجلاس لويز خط الهجوم: أنور الغازي - جاي جريليش - علي ساماتا

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