رياضة | مفاجأة رينيه فايلر للزمالك في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة رينيه فايلر للزمالك في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مهاجمه السنغالي أليو بادجي لمباراة الزمالك يوم الخميس المقبل على لقب السوبر المصري في الإمارات.

وكلف فايلر مساعده توماس بينكيل مدرب أحمال الفريق، بتجهيز برنامج بدني لتأهيل لأليو بادجي تمهيدًا للاعتماد عليه في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

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وخاض بادجي تدريبات خاصة مع بينكيل رغم راحة الفريق، في محاولة لتجهيز اللاعب بشكل كامل استعدادًا لمباراة الزمالك في الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد.