رياضة | رسميا.. ليفربول أول المتأهلين لدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ليفربول أول المتأهلين لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز فريق ليفربول الإنجليزي مقعداً رسميا في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أرووبا ليصبح أول فريق بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ونجح ليفربول في الوصول للنقطة 76 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فاز يوم امس على فريق نوريتش سيتي بهدف نظيف بالجولة السادسة والعشرين بالدوري.

واشارت التقارير إلى أن شيلفيلد صاحب المركز الخامس برصيد 39 نقطة لن يلحق بليفربول حتي إذا خسر الأخير جميع مبارياته في الدوري وفاز نيوكاسل بجميع مبارياته هو الآخر

وبالنسبة لتوتنهام لن يلحق أيضاً بالريدز لانه حتي إذا استطاع الفوز بجميع مبارياته المقبلة وتساوي مع ليفربول فلن يعيقه لأن فريق يورجن كلوب تفوق عليه ذهاباً وإياباً في الدوري بالمواجهات المباشرة.