رياضة | أسوأ شتاء لليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوأ شتاء لليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل ليونيل ميسي قائد برشلونة 14 هدفًا حتى الآن ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكنه ما زال يعاني مع هذا الشتاء الذي يعد الأسوأ له خلال مسيرته في كامب نو

وفاز برشلونة أمس السبت على خيتافي بهدفين لهدف في الدوري لكن ميسي لم يسجل للمباراة الرابعة على التوالي رغم محاولاته التي وصلت 31 محاولة 15 بينهم كانوا قريبين من المرمى.

وغاب ميسي عن التسجيل منذ مواجهة غرناطة التي كانت أولى مباريات المدرب الجديد لبرشلونة كيكي سيتين.

Advertisements

وكان ميسي قد عانى سابقًا من نفس المشكلة في موسم 2007-2008 حينما حاول في 39 تسديدة بينهم 11 مؤثرة ولم يسجل خلال 8 مباريات بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

وسجل ليو هذا الموسم في 52% من مباريات برشلونة بالدوري وهو أقل حتى مما سجله في 2007-08 حينما سجل في 71% من المباريات.

ويعد السجل التهديفي لميسي، هداف الليجا التاريخي، هذا الموسم هو الأسوأ منذ موسم 2013-14.