رياضة | تقارير: جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأحد، عن وجود أزمة شديدة بين جماهير النادي، والفرعون المصري محمد صلاح.

ووجهت جماهير الليفر انتقادات لاذعة لصلاح بسبب تراجع أدائه ، خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها الظهور الخافت الذي قدمه رفقة فريقه أمام نورويتش سيتي، أمس السبت، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وأبرزت صحيفة "football fancast"، جزءا من ردود فعل جماهير ليفربول الإنجليزي، على أداء محمد صلاح مؤخراً مع ليفربول، والتي حملت مطالب عدة لإدارة الريدز، بضرورة الاستغناء عن الفرعون المصري، والتعاقد مع بديل آخر قادر على الذهاب بعيداً برفقة حامل لقب دوري أبطال أوروبا