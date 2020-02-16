رياضة | فايلر يصدم رمضان صبحي قبل السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم رمضان صبحي قبل السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحدث مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بشأن مشاركته في مباراة الزمالك، بالسوبر المصري.

وطالب رمضان صبحي، الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا خلال المباراة، مؤكدًا جاهزيته من الناحية الطبية والفنية لخوض اللقاء.

ولم يمنح فايلر لاعبه وعد بالاعتماد عليه بشكل أساسي، ولكنه طالب بالانتظار حسب مجريات المباراة خوفًا من تفاقم إصابته وفقدانه لمدة أطول.

Advertisements

وكان رمضان صبحي، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية أمس على ملعب التتش بالجزيرة، عقب تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية، وغيابه لما يقرب من شهرين عن الملاعب.

واستقر الجهاز الفني، على اصطحاب اللاعب خلال رحلة الفريق إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في القمة المصرية.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم 20 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.