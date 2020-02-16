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رياضة | ثنائي دفاع برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

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يواجه نادي برشلونة خطر غياب نجميه عن مباراة الكلاسيكو ضد يوم 1 مارس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من .

 

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ذكرت صحيفة "سبورت" أن كليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي ثنائي برشلونة مهدد بالغياب عن لقاء الكلاسيكو بداعي تراكم البطاقات الصفراء حيث يملك لينجليت وأومتيتي 4 بطاقات صفراء، وإذا حصل أي منهما على بطاقة جديدة أمام إيبار في الجولة المقبلة، فلن يشارك أمام ريال مدريد.

 

فيما تلقى أومتيتي بطاقة صفراء أمام خيتافي ليصبح لديه 4 بطاقات صفراء أيضًا، ويبقى مهددًا بعدم المشاركة أمام ريال مدريد.

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