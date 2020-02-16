رياضة | ثنائي دفاع برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي دفاع برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي برشلونة خطر غياب نجميه عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 1 مارس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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ذكرت صحيفة "سبورت" أن كليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي ثنائي برشلونة مهدد بالغياب عن لقاء الكلاسيكو بداعي تراكم البطاقات الصفراء حيث يملك لينجليت وأومتيتي 4 بطاقات صفراء، وإذا حصل أي منهما على بطاقة جديدة أمام إيبار في الجولة المقبلة، فلن يشارك أمام ريال مدريد.

فيما تلقى أومتيتي بطاقة صفراء أمام خيتافي ليصبح لديه 4 بطاقات صفراء أيضًا، ويبقى مهددًا بعدم المشاركة أمام ريال مدريد.