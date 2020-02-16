رياضة | فوزي غلام يرفض الرحيل عن نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوزي غلام يرفض الرحيل عن نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تقارير صحافية كورييري ديللو سبورت، أن الظهير الأيسر الجزائري لنادي نابولي، فوزي غلام، يرغب في البقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

يغيب غلام عن المشاركة مع نابولي منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب في الركبة.

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في حين أوضحت الصحيفة أن اللاعب تم وضعه على قائمة الانتقالات الخاصة بنابولي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب، وتمنعه من التواجد برفقة الفريق بشكلٍ أساسي لفترات طويلة من الموسم.

وكان اللاعب رفض عروضاً مقدمة من كل من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حيث أعلن اللاعب رغبته في البقاء في ملعب سان باولو لإثبات قدراته مع الفريق الإيطالي.

يذكر أن اللاعب انضم إلى صفوف نابولي عام 2014 قادماً من سانت إتيان الفرنسي، وينتهي عقده الحالي مع نابولي في يونيو (حزيران) 2022.