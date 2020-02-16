رياضة | دوس سانتوس يوافق على عرض ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوس سانتوس يوافق على عرض ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح جابريل دوس سانتوس مدافع ليل الفرنسي الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد دوس سانتوس لشبكة "تيليفوت" الفرنسية أنه لا يمكن أن يمانع إذا طلبه نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

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ويبلغ جابريل دوس سانتوس من العمر 22 عامًا ويلعب لفريق ليل منذ عام 2017 لكنه خرج للإعارة في أكثر من مرة.

ويضم ريال مدريد بين صفوفه عددًا من البرازيليين مثل مارسيلو وإيدير ميليتاو وفينسيوس جونيور ورودريجو وراينير كارفاليو.