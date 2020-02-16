رياضة | الشيشيني: جاهزون للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيشيني: جاهزون للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامي الشيشيني مدرب نادي الزمالك في تصريحات على برنامج البريمو الذي يقدمه محمد فاروق ان الفريق اغلق تماماً ملف مباراة السوبر الافريقي والفوز باللقب ، ونبدأ من غدا التحضير لمباراة الاهلي في الإمارات.

واضاف الشيشيني ان كل هذه المباريات عبارة عن صفحات يتم اغلاقها فور الانتهاء منها.

واكمل مدرب الزمالك ان الجهاز الفني طالب اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة الأهلي لاسعاد جماهيرهم وتحقيق اللقب الثاني هذا الموسم.