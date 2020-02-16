رياضة | سيد معوض: سأتواجد بالإمارات لمتابعة لاعبي الاهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد معوض: سأتواجد بالإمارات لمتابعة لاعبي الاهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال سيد معوض مدرب منتخب مصر انه سيتواجد في الامارات لمتابعة مباراة السوبر المصري من الملعب لمتابعة اللاعبين.
واضاف مدرب الفراعنة في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten ان آداء المنتخب سيتحسن خلال الفترة القادمة خاصة بعد عودة اللاعبين المميزين ، مؤكدا على ان مصطفى محمد مهاجم الزمالك لاعب مميز وضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.
واكمل معوض انه يتمنى خروج مباراة السوبر بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية، واشار ان الجهاز الفني يتابع اللاعبين المحترفين في الخارج للوقوف على اهم العناصر للانضمام للفراعنة الفترة القادمة