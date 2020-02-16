رياضة | سيد معوض: سأتواجد بالإمارات لمتابعة لاعبي الاهلي والزمالك

واضاف مدرب الفراعنة في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten ان آداء المنتخب سيتحسن خلال الفترة القادمة خاصة بعد عودة اللاعبين المميزين ، مؤكدا على ان مصطفى محمد مهاجم الزمالك لاعب مميز وضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

واكمل معوض انه يتمنى خروج مباراة السوبر بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية، واشار ان الجهاز الفني يتابع اللاعبين المحترفين في الخارج للوقوف على اهم العناصر للانضمام للفراعنة الفترة القادمة