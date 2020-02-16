رياضة | مواجهات ساخنة في الجولة 15 لمجموعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات ساخنة في الجولة 15 لمجموعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الإثنين خمسة مباريات في الجولة 15 للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني، وتختتم تلك الجولة عصر الثلاثاء بإقامة مباراة بتروجت مع النصر.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات مجموعة القاهرة :

1- الزرقا مع سيراميكا

في لقاء القمة والقاع، يخوض فريق سيراميكا متصدر المجموعة برصيد 29 نقطة بقيادة هيثم شعبان، مواجهة محفوفة بالمخاطر خارج ملعبه أمام فريق الزرقا متذيل الترتيب برصيد 8 نقاط، بقيادة محمد حسن، وحقق فريق سيراميكا الفوز بهدفين دون رد في الدور الأول.

2- القناة مع الداخلية

وفي مواجهة مرتقبة يواجه فريق القناة صاحب المركز السادس بقيادة تامر مصطفى برصيد 19 نقطة مع نظيره فريق الداخلية وصيف المجموعة بقيادة هشام زكريا برصيد 24 نقطة، وحسم التعادل السلبي لقاء الدور الأول.

3- الترسانة مع جمهورية شبين

يلتقي فريق الترسانة صاحب المركز العاشر بقيادة محمد صلاح برصيد 14 نقطة مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثامن بقيادة سمير كمونه برصيد

17 نقطة، وحقق الجمهورية الفوز بهدف في اللقاء الأول.

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4- كوكاكولا مع المريخ

يشهد ملعب السكة الحديد، إقامة مباراة فريق كوكاكولا صاحب المركز التاسع بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 17 نقطة فريق المريخ صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد العجوز برصيد 11 نقطة، وشهدت مواجهة الدور الأول، فوز كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

5- منتخب السويس مع النجوم

يخوض فريق منتخب السويس صاحب المركز الخامس بقيادة أشرف خضر برصيد 20 نقطة لقاؤ ساخن مع فريق النجوم صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد ساري برصيد 21 نقطة، وحقق فريق النجوم الفوز بهدف دون رد.

6- بتروجت مع النصر

يقام يوم الثلاثاء لقاء فريق بتروجت صاحب المركز الثالث بقيادة علاء عبد العال برصيد 22 نقطة مع فريق النصر صاحب المركز السابع بقيادة سيد عيد برصيد 19 نقطة، وكان النصر قد فاز بهدفين نظيفين في لقاء الدور الأول.

ترتيب المجموعة الأولى

1- سيراميكا 29 نقطة

2- الداخلية 24 نقطة

3- بتروجت 22 نقطة

4- النجوم 21 نقطة

5- منتخب السويس 20 نقطة

6- القناة 19 نقطة

7- النصر 19 نقطة

8- جمهورية شبين 17 نقطة

9- كوكاكولا 17 نقطة

10- الترسانة 14 نقطة

11- المريخ 11 نقطة

12- الزرقا 8 نقاط