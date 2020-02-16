الامارات | هيئة الرياضة السعودية تحقق في استئجار نادي الشباب عمالة لتشجيع الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة السعودية تحقق في استئجار نادي الشباب عمالة لتشجيع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رجاء الله السلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة السعودية عن فتح تحقيق رسمي بعد تداول صور ومقاطع فيديو لعمالة داخل مدرجات ملاعب كرة القدم تم استئجارها من قبل نادي الشباب، المنافس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، وذلك لمؤازرة النادي.

ونشر حساب القناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأحد، صورا ومقاطع فيديو توضح وجود عمالة بأعداد كبيرة في ملعب الملز (وسط الرياض) تحمل أعلام نادي الشباب.

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وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل بعد مباراة الشباب والنصر التي أقيمت الجمعة الماضي وانتهت بفوز النصر 4 / 1 :"اليوم شاهدت حافلات تقوم بإنزال عمالة لتحضر في مدرج نادي الشباب وكانت تحمل أعلام فريق الشباب".

فيما قال الإعلامي عبدالعزيز السلمي "احسنوا الظن بخالد البلطان (رئيس نادي الشباب) رجل أعمال ولديه شركات ومن المحتمل أن يكون الهدف من حضورهم للدعم المعنوي لرئيسهم أو للفريق، والعمالة بشر فالملاعب ليست حكرا لجنسية أو فئة معينة".

وتخصص هيئة الرياضة مكافأة مليون ريال للأندية التي تشهد مدرجاتها حضورا جماهيريا كثيفا.