اخبار الرياضه

كلوب يكشف عن مرشحه للقب دوري الابطال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يكشف عن مرشحه للقب دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ​​ الانكليزي عن مرشحه للظفر بلقب الموسم الحالي.

وقال كلوب لصحيفة الغارديان:" بالنسبة لي ​يوفنتوس​ كان الفريق المفضل لحصد لقب دوري الأبطال قبل بداية الموسم، ولكني لست أفهم لماذا ليسوا في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط".

Advertisements

وأضاف:" قائمة اليوفي أفضل قائمة رأيتها في حياتي، بالإضافة إلى وجود لاعبين يتمتعون بجودة عالية".

وتابع:" بايرن ميونيخ أيضًا فريق جيد، باريس سان جيرمان فريق لا يصدق على الإطلاق، كما لا يمكنك أبدًا استبعاد أو مانشستر سيتي".

وواصل:" من المبكر الحديث عن الدور الذي يمكننا الوصول له، لكن حالياً لا افكر في الامر، علينا التركيز على مواجهة اتلتيكو مدريد".

وأتم:" هناك العديد من الفرق القوية الموجودة بالبطولة، لذا علينا القتال للوصول الى هدفنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يكشف عن مرشحه للقب دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا