الإنتر يسعى بقوة لضم البرازيلي آلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أكّدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​الإنتر​ يسعى بكل قوة لضم لاعب خط وسط نادي ​نابولي​ آلان خلال الصيف المقبل، والذي يُعتبر هدفا لنادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي.



آلان صاحب الـ29 عامًا لم يشارك مع نابولي خلال الفترة الماضية، ويبدو أنه من المرجح أن يغادر بنهاية الموسم، وذلك بعد أن وصلت علاقته مع الإدارة لطريق مسدود، بسبب أنه رفض الدخول في معسكر مغلق عقب الهزيمة من ريد بول سالزبورغ مع المدرب أنشيلوتي، في دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة أن المدير الفني لنادي الإنتر أنتونيو كونتي طلب من الإدارة السعي إلى جلبه لفريقه في الصيف المقبل.