شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الملاكمة تطير إلى السنغال غدا لخوض منافسات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة منتخب الملاكمة فى الساعات الأولى من صباح الغد، إلى السنغال لخوض منافسات بطولة افريقيا التى ستنطبق يوم الخميس المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتضم البعثة 8 لاعبين وهم كلا من، فى وزن 52 ك محمد مصطفى، ومصطفى فهمى وزن 56 ك، وصبرى جمال وزن 63 ك، وعمر العوضى فى وزن 69 ك، وأحمد حسام فى وزن 75ك، وعبد الرحمن عرابى لوزن 81 ك، ويوسف كرار لوزن 91، ويسرى رزق فوق ال91 ك.

فيما يضم الجهاز الفنى كلا من، أوليسيوس المدرب العام الكوبى والمدرب سعيد حسن، ودكتور مجدى مصطفى طبيب، وعبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصرى رئيسا للبعثة .

كانت بعثة المنتخب عادت من كوبا يوم 30 يناير والتى أقامت معسكرًا خلال الفترة منذ 15 إلى 30 يناير تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر .

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ودخل منتخب الملاكمة فى معسكر مغلق فى شهر ديسمبر الماضى فى أذربيجان فى إطار خطة الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد .

يذكر أن، منتخب مصر حصل على لقب وصيف البطولة العربية لناشئين الملاكمة مواليد 2004 التى اقيمت بالكويت، وجاءت مصر فى المركز الثانى برصيد 4 ذهبيات عن طريق كل من ، محمد السيد وعمر عبد العليم وأحمد السمرى وعمر خالد، بينما حصد الثنائى عمر رزق ومحمد بلال الميدالية الفضية ، فيما حصل محمد أمين على الميدالية البرونزية.