شكرا لقرائتكم عماد النحاس يذاكر مواجهة الأهلي ضد المصري قبل موقعة المقاولون بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على مراجعة مباراة الأهلي والمصري، والتي جمعت الفريقين مؤخراً ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث فاز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.
ويسعى النحاس إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق البورسعيدي قبل موقعة كأس مصر المرتقبة بين المقاولون والمصري، والتي تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.
يذكر أن المقاولون العرب قد تغلب على المصري في مباراة الدور الأول من الدوري العام بالموسم الجداري، بهدف نظيف، سجله محمد سمير مدافع ذئاب الجبل.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.
وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري.
وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقائين فقط.
على الجانب الآخر يحتل النادي المصري بقيادة إيهاب جلال، المركز العاشر في مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز المصري في 5 مباريات وتعادل في مثلهم، وتلقى أبناء المدينة الباسلة الهزيمة في 6 مباريات أخرى.
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