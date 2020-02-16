شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. ماذا يفعل كهربا قبل مواجهة السوبر المصري .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بعائلته وأصدقائه، مستغلاً الراحة القصيرة التي حصل عليها قبل السفر إلى الإمارات مع الفريق الأحمر استعداداً لمباارة كأس السوبر المصريى أمام الزمالك.

وأظهرت الصور، كهربا، يتناول الفول والطعمية، برفقة أصدقائه على كورنيش النيل.



كهربا

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى راحة من التدريبات استعدادًا لرحلة أبوظبى، والتي يواجه فيها الزمالك فى السوبر المحلى، المقرر لها الخميس المقبل بالإمارات، والتى تجمع الأهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية، والزمالك بطل كأس مصر.



كهرباا

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كان محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، قد حرص على حضور مران فريقه، أمس السبت، الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، فى انطلاق استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها الخميس المقبل بالإمارات.

تأتى زيارة الخطيب لمران الفريق لتحفيز اللاعبين قبل قمة السوبر المرتقبة والتى يعول عليها الفريق الكثير للحفاظ على لقب السوبر وأيضا كنوع من الدافع المعنوى الكبير للاعبين قبل مواجهتى صن دوانز الجنوب افريقى فى دور الثمانية لدورى ابطال افريقيا المقرر الهام يومى 29 فبراير الجارى و7 مارس المقبل.

من جانبه أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة الدكتور خالد محمود، على جاهزية محمد مجدى قفشة لاعب وسط الفريق من الناحية الطبية للمشاركة فى السوبر أمام الزمالك، وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفنى.

وأوضح الجهاز الطبى أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة فى الركبة، وفضل الجهاز الفنى منحه بعض الراحة وعدم مشاركته فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى الممتاز.

وينتظم قفشة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.