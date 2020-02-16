شكرا لقرائتكم كأس مصر .. نادي مصر يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة وادى دجلة ونادي مصر بتقدم الأخير بهدف نظيف، في المباراة المقامة حالياً على ستاد السلام والتي تأتي ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

جاء الشوط الأول ضعيف المستوى من جانب الفريقين ولم ينجح مهاجمي الفريقين في تشكيل أي خطورة على دفاعات الفريق الأخر وأنحصر اللعب في وسط الملعب ونجح دفاع الفريقين في غلق المساحات ولم يتعرض حارس المرمي لأى خطورة تذكر، قبل أن ينجح فريق مصر في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 45 من عُمر الشوط احرزه المهاجم الفرنسي الفيس.

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تأهل وادى دجلة لهذا الدور عقب الفوز على بيلا بأربعة أهداف دون رد فيما تأهل نادى مصر عقب تخطى عقبة الجونة 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

وتعد مباراة اليوم استمراراً للمنافسة بين الفريقين اللذان يصارعان بعضهما البعض بمسابقة الدوري على النجاة من دوامة الهبوط حيث يحتل دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة فيما يقبع نادى مصر في المركز الأخير للمسابقة برصيد 11 نقطة بعد ختام مباريات الدور الأول للدوري.

ويسعى وادى دجلة لحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية لكأس مصر لاسيما في ظل نتائجه المتراجعة بالدوري والتي أدت لنهاية علاقته مع اليوناني جونيس بالتراضى بعد هزيمة الفريق بثلاثية دون رد، وقاد جونيس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل فى مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا أحرزها لاعبو الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.