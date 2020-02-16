شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: صعب تطبيق الفكر الأوروبي على اللاعب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أنه من الصعب تطبيق الفكر الأوروبي على اللاعب المصري، مشيراً إلى أن هذا كان السبب الرئيسي في فشل تاكيس جونياس مع وادي دجلة ليرحل عن الفريق.

وقال عبد الحميد: يجب أن يكون اللاعب معتاد منذ صغره على هذا الفكر ليتمكن من تطبيقه في الملعب، إذا نظرنا مثلاً إلى جميع الفرق التي تحاول تقليد تاكيس سنجدها في طريقها إلى الهبوط، باستثناء الأهلي والزمالك، القطبين فقط لديهما هدف واحد وهو التتويج بالبطولة، أما في جدول الدوري فالفرق من السادس وحتى هدفهم الهزيمة من الأهلي أو الزمالك 1/0 صفر فقط وليس أكثر.

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أضاف نجم الزمالك: لتنجح هذه الطريقة التي اعتمد عليها تاكيس، الأمر يتطلب وجود لاعبين لديهم هدف، أما اليوناني فكان يرغب في امتلاك الكرة فقط خلال 90 دقيقة وهذا لا يصلح في مصر ولذلك أقيل تاكيس خاصة بعد اخفاق الموسم الماضي.

واستطرد جمال عبد الحميد: حتى المصري ولأنه يلعب بهذه الطريقة أصبح يحتل المركز العاشر في الدوري، ويتعرض للهزائم الثقيلة وهذا لا يليق بالمصري.

واختتم جمال عبد الحميد: تاكيس لم يكن يبحث عن بطولة، ورغم أننا سمعنا بأن هناك أندية كبيرة تفاوضه، فمن المؤكد أن أي نادي كبير سيتعاقد معه، سيقوم بإقالته بعد أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، كل من يسير على طريقة تاكيس لن ينجح في الدوري المصري، وعموماً الفلاسفة يقدمون أمر غير طبيعي..ويا تمشي يا ما تمشيش.