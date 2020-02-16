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شكرا لقرائتكم فى مثل هذا اليوم .. منتخب مصر يفوز ببطولة أمم أفريقيا لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
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وكتبت الصفحة الرسمية للفيفا على موقع "تويتر": في مثل هذا من اليوم عام 1957.. فاز منتخب مصر 4-0 على إثيوبيا وتوّج بلقبه الأول في كأس أمم أفريقيا بقيادة نجمه الأسطوري محمد دياب العطار (الديبة) الذي سجّل جميع الأهداف".
وكان نجم المنتخب الوطنى الراحل رأفت عطية، مهاجم الزمالك والاتحاد السكندرى السابق، س\ر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ سجلات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونجح عطية فى تسجيل أول هدف فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعدما أحرز الهدف الافتتاحى للمنتخب الوطنى فى شباك نظيره السودانى، من ركلة جزاء بعد مرور 21 دقيقة على بداية المباراة التى أقيمت فى النسخة الأولى من"الكان" فى عام 1957 التى استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم.
وحسم الفراعنة المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السودانى، بنتيجة 2/1، فبعد أن سجل رأفت عطية الهدف الأول نجح محمد دياب العطار "الديبة" فى تسجيل الهدف الثانى، لتكون خبر بداية لحسم المنتخب الوطنى اللقب فى أول نسخة بفوزه على إثيوبيا برباعية نظيفة فى المباراة النهائية.
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