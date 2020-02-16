شكرا لقرائتكم أدهم حاتم وضحى هانى يحصدان ذهبية الريشة الطائرة ببطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الثنائى أدهم حاتم وضحى هانى ثنائى منتخب الريشة الطائرة في الحصول على ذهبية منافسات الزوجي المختلط ببطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر بالفوز على الجزائر 2 / 1 في النهائي بإستاد القاهرة .

و تأهل الثنائى نأدهم حاتم وضحى هاني في الصعود للنهائي بعد الفوز على زوجي موريشيوس أمس السبت .

توج المنتخب الوطني الأول لسيدات الريشة الطائرة، بذهبية منافسات الفرق في بطولة إفريقيا للكبار، ليتأهلن إلى بطولة العالم بالدنمارك .

وحصد "الفراعنة" الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 2.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز على نظيره الجزائري الجمعة بنتيجة 3 - 2، قبل أن يفوز على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 4 - 1.

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وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبا هم، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون و أوعندا وبتسوانا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركتها في منافسات البطولة كل من، أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمود منتصر ومنير فايز في منافسات فردي الرجال.

كما تضم القائمة في منافسات فردي السيدات كل من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد. ويشارك في منافسات وزجي الرجال، أحمد صلاح ومعه أدهم حاتم، ومحمد مصطفى ومعه عبد الرحمن عبد الحكيم وأيضا محمود منتصر ومعه منير فايز.

وفي زوجي السيدات، هادية حسني معها ضحى هاني، وجنا أشرف ومعها نور يسري وأيضًا رحمة محمد ومعها هنا زاهر، وفي زوجي المختلط أحمد صلاح ومعه هادية حسني، وأدهم حاتم ومعه ضحى هاني وأخيرًا عبد الرحمن عبد الحكيم ومعه جنا أشرف.