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ليفربول يواصل التحليق في الصدارة بهدف ماني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فريق ليفربول الفوز الـ17 على التوالي وتغلب على مضيفه نوريتش سيتي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الممتاز لكرة القدم.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لنجمه السنغالي ساديو ماني الذي دخل بديلاً وسجل هدف الحسم في الدقيقة 78، ليحقق الفريق الأحمر فوزه الخامس والعشرين هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، بينما لم يتعرض إلى أية هزيمة.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد نوريتش عند 18 نقطة في المركز العشرين الاخير.

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