صالح جمعة صداع في رأس الأهلي.. اللاعب يرفض الإعارة والإدارة تهدده بالتدريب منفرداً لنهاية الموسم

أزمة جديدة تطل برأسها ضمن الأزمات المستمرة لصالح جمعة لاعب خط وسط النادي الأهلي، بعد تجميدة من قبل المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر.

ونظرا لعد اقتناع فايلر بصالح جمعة حاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق من خلال إعارته لمدة 6 أشهر، لدرجة أن الأخير يرفض خوض اللاعب التدريبات الجماعية برفقة باقى زملائه، وطلب رحيله بشكل رسمي.

ورفض صالح جمعة إتمام انتقاله للدورى الفنلندى، رغم تلقيه 3 عروض جدية، بسبب الراتب الشهرى الذى سيتقاضاه، بعدما عرض النادى الراغب فى ضمه 10 آلاف دولار شهرياً على اللاعب، ما يوازى قرابة 150 ألف جنيه، وهو ما رفضه صالح جمعة نهائيا.

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وأكد مسئولو الأهلى لصالح جمعة أنهم لا يرفضون استمراره ولكن فى نفس الوقت فايلر يرفض مناقشته فى فكرة تدريبه بشكل منفرد، ولن يوافق على عودته للتدريبات الجماعية تحت أى مسمى، وهو ما نقله المدرب السويسرى للجنة التخطيط وإدارة النادى.

وتوترت العلاقة بين الأهلى وصالح جمعة بعد تعدى اللاعب لفظياً على فايلر فى أحد التدريبات بعد استبعاده عن التقسيمة، وأداء صالح جمعة للتدريبات بشكل ضعيف لا يروق لفايلر، بالإضافة إلى وصول معلومات لإدارة النادى وجهاز الكرة تؤكد عدم التزام اللاعب وسهره بشكل مستمر ما يسئ لسمعة النادى من ناحية ويؤثر على مردود اللاعب الفنى من ناحية أخرى، وأخيراً هجوم صالح جمعة على فايلر فى وسائل الإعلام.

ويرى مسئولو الأهلى أن بقاء صالح جمعة دون خوض أى مباريات أو تدريبات مع الفريق سيمثل خسارة فادحة للنادى، وبالتالى تفكر إدارة الأهلى فى إعارته لأحد الأندية فى الدوريات التى لا يزال القيد فيها مفتوحاً إلا أن هناك صعوبات فى تسويقه.